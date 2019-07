Torino, Parigini verso il recupero: potrebbe esserci per l’Europa League

Torino, Parigini verso il recupero: Mazzarri potrebbe averlo per il 25 luglio nel match di Europa League

(dal nostro inviato) – Altre notizie importanti giungono dal ritiro di Bormio. La sfortunata situazione di Vittorio Parigini, assente con la Nazionale U21, potrebbe essere recuperata a breve. Infatti, il giocatore sarebbe sulla via del recupero dopo la pubalgia che lo aveva colpito lo scorso giugno.

L’ex Benevento, infatti, potrebbe rientrare in gruppo già per le convocazioni di mister Mazzarri per il match di Europa League in programma il 25 luglio.