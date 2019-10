Torino Primavera, con la Fiorentina per il riscatto. Sesia: «Sarà difficile»

Torino Primavera, domani sul campo del Chisola arriva la Fiorentina. Granata alla ricerca del riscatto e desiderosi di risalire la classifica

Il Torino Primavera cerca il riscatto. Lo farà contro l’insidiosa Fiorentina nel campo, nuovamente, del Chisola calcio a Vinovo. Il motivo è semplice: il Filadelfia ha il terreno principale di gioco sotto ristrutturazione per cui i giovani granata sono costretti a “dirottarsi” ancora una volta a qualche chilometro fuori dalla città. Volendo fare un po’ gli scaramantici, è doveroso pensare che l’unico successo arrivato per i ragazzi di Sesia è andato in scena proprio lì, due giornate fa contro la Roma.

Il Toro ha da rialzare immediatamente la testa dopo la sconfitta dolorosa contro il Genoa. La classifica, al netto di soli 3 punti grazie al successo prima citato, necessita di essere mossa. La viola non è certo l’avversaria più comoda per farlo, poiché i ragazzi di Bigica sono più che affiatati. Le due compagini, inoltre, tornano ad affrontarsi dopo i sei match della scorsa stagione, tra cui la finale di Coppa Italia vinta di misura dai toscani.

Sesia conosce la pericolosità del match e tiene in allerta i suoi ragazzi: «È una partita molto difficile per il valore dei loro giocatori. Nei fuoriquota hanno tenuto giocatori importanti e fatto un mercato importante con l’acquisto dal Liverpool di Duncan con un investimento importante. In mezzo al campo ci sono i vari Montiel, Koffi, giocatori che sono anni che fanno questa categoria e quindi è una squadra esperta con un allenatore bravo».