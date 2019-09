Torino Primavera, quante novità! Sesia prepara il debutto col Napoli

Torino Primavera, sabato inizia l’era di Marco Sesia. Granata con tanti volti nuovi tra mercato e promozioni dall’Under 17

Nel Torino Primavera si è chiusa un’era. Quella targata Federico Coppitelli, durata la bellezza di tre anni e condita da una Coppa Italia e una Supercoppa italiana in bacheca. Stagioni in cui il tecnico romano è stato in grado di erigere la squadra granata a una delle migliori in assoluto nell’ambito giovanile. La sua eredità è stata accolta da Marco Sesia, “promosso” dall’Under 17. Ancora pochi giorni e finalmente ci sarà il debutto ufficiale della compagine, in casa del Napoli. Il rodaggio è terminato, le amichevoli pure. Adesso non si scherza più.

In casa Toro è cambiato tanto. Non solo il mister ma anche i giocatori, come d’altronde spesso succede all’interno di una selezione giovanile. Dai nuovi acquisti alle promozioni dall’Under 17, sono presenti tanti volti nuovi. Kouadio, Freddi Greco, Bucri, Markovic, Parpinel, Snidarcig, Caon assaggeranno per la prima volta la maglia granata. Molti di loro saranno immediatamente titolari, come è facile immaginare sopratutto per il centrocampista ex Roma.

Dalla due giorni del Mamma Cairo, andato in scena ormai due settimane fa, le indicazioni di Sesia sono state importanti. Profili come Ghazoini e Bongiovanni si sono mostrati ampiamente pronti. A loro si aggiungono i giocatori piuttosto rodati come Lucca, Rauti e l’ultimo arrivato Markovic, che dovranno essere abili a fare da spalla ai meno esperti quali Bucri, Ibrahimi e Moreo. Insomma, petali da sfogliare dalla propria margherita, Marco Sesia, ne ha in abbondanza. Ripetere il lavoro portato avanti da Coppitelli non sarà facile, ma le basi per farlo ci sono tutte. Adesso si parte.