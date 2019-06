Torino, pronto il piano B in caso di Europa League: i dettagli

Torino, il piano B in caso di Europa League è già pronto. Belotti e Mazzarri hanno avvallato. Tutti i dettagli

Il Torino crede alla chiamata in Europa League. Ma l’esito della trattativa tra Uefa e Milan non è ancora arrivato. Nel frattempo, i granata si faranno trovare pronti, come confermato a più riprese da capitan Belotti: «Sarei contentissimo di rinunciare alle ferie per una chiamata in Europa».

Il raduno del Toro è previsto per il 13 luglio, ma in caso di Europa League verrebbe anticipato al 4. La partenza per Bormio (sede del ritiro estivo), invece, sarebbe spostata al 6 luglio. I giorni per preparare l’Europa sarebbero 19. Mazzarri è avvisato.