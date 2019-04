Il Torino sta disputando un’ottima stagione. I granata hanno 53 punti, sono a -3 dal Milan quarto: non accadeva da 25 anni

Grande annata per il Torino. I granata hanno battuto il Genoa con il gol di Ansaldi e hanno accorciato sul Milan, quarta forza del campionato, portandosi a -3. I rossoneri, fermati dal Parma al Tardini, sono stati agganciati dall’Atalanta di Gasperini e ora il quarto posto è più che mai in bilico. l Toro è attualmente settimo, a quota 53 punti, a soli 3 punti e domenica i granata affronteranno proprio i rossoneri. La formazione di Walter Mazzarri, grazie a una difesa granitica, hanno conquistato 53 punti sin qui: il rendimento granata risulta il migliore nell’era dei tre punti a vittoria (1994-95).

Il Toro intravede la qualificazione Champions, a 5 giornate dalla fine tutto è lecito. L’eventuale qualificazione in Champions sarebbe la prima della storia, dopo la partecipazione alla Coppa dei Campioni in seguito allo scudetto di Luigi Radice nel 1976. Il Toro manca dall’Europa dall’annata 2013-2014, con Ventura alla guida: alla 33esima giornata aveva 48 punti ed era settimo, alla pari con Milan e Lazio. I granata oggi hanno 5 punti in più rispetto alla squadra di Ventura che andò in Europa. Le formazione di Mazzarri crescono, storicamente alla distanza. Il Toro è la seconda squadra ad aver conquistato più punti in casa, dopo la Juve (5 vittorie, un pari e una sconfitta, ovvero 16 punti in 7 partite). Tre delle prossime 5 gare (Milan, Sassuolo e Lazio) saranno all’Olimpico Grande Torino.