Torino, richiesta all’Inter per Dimarco: c’è la risposta

Il Torino pensa a Federico Dimarco dell’Inter per la fascia mancina. Secco no da parte dei granata: le ultimissime

Il Torino tenta il colpo Federico Dimarco per la fascia sinistra. Il giocatore dell’Inter è uno degli obiettivi del club del presidente Cairo ma al momento, secondo Tuttosport, non sono arrivati segnali positivi dall’Inter.

Il club granata ha chiesto il terzino in prestito, ha incassato un secco no da parte dell’Inter, proprietaria del cartellino. In alternativa il Toro valuta Thomas Ouwejan dell’Az Alkmaar.