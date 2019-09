Torino: Rincon e la fisicità dei granata

Rincon esprime bene l’importanza che il Torino dà alla fisicità. I granata usano molto il fallo come arma tattica

Il Torino di Mazzarri è una squadra estremamente fisica, che cerca di imporre il proprio contesto a chiunque. Le big spesso soffrono le intense marcature a uomo dei granata. La formazione piemontese fa un uso sistematico del fallo, e anche in queste prime 2 giornate i numeri non mentono.

Con 19 falli a partita, per il momento il Toro è la squadra che in Serie A ne commette di più. Rincon è per il momento il giocatore del Torino con con più falli: ben 6. Alle sue spalle Belotti con 4.