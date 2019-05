Tomas Rincon guida la classifica ammoniti della Serie A: ma emerge un dettaglio curioso sulla sua carriera

Salvatore Sirigu, nella famosa lite al Filadelfia con Rincon, rimproverava al compagno venezuelano il “non esserci mai”. Bene, il portiere del Torino non aveva poi tutti i torti. L’ex Juve ha all’attivo diversi record negativi per questa stagione e la sua grinta (o tremendismo per i granata) si è spesso tradotta in una sanzione di gara.

Il centrocampista ex Genoa guida la classifica dei calciatori più ammoniti della Serie A (15) con un certo distacco sul secondo classificato, Felipe (13) della Spal. Rincon ha saltato ben 3 sfide per somma di ammonizioni: Cagliari, Atalanta e Sassuolo. In Serie A, in 150 presenze ha collezionato ben 47 cartellini gialli ma, udite udite, nessun cartellino rosso…