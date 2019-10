Torino, Rincon: «Siamo delusi, fatichiamo con le piccole»

Il centrocampista del Torino Rincon ha analizzato la sconfitta rimediata contro l’Udinese: «Fatichiamo con le piccole»

Tomas Rincon ha commentato così ai microfoni di Torino Channel la sconfitta subita in casa dell’Udinese: «C’è delusione per il risultato. Abbiamo disputato ottime gare contro le grandi, mentre con le piccole fatichiamo. Non dobbiamo cercare scuse, ma pedalare».

«Il campionato è lungo, dobbiamo trovare equilibrio perché ci aspettano tre sfide importanti dove occorre fare. Stiamo perdendo terreno», ha concluso il centrocampista venezuelano.