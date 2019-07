Torino, la stagione dei granata al via: i tifosi si riuniscono al Filadelfia. L’allenamento della squadra di Mazzarri inizia a breve – FOTO

I tifosi del Torino cominciano a riempire gli spalti del Filadelfia per dare il benvenuto alla squadra di Mazzarri. Sarà la prima seduta di allenamento per i granata: clima di festa per celebrare il ripescaggio in Europa League.

La seduta di allenamento inizierà alle 17 di questo pomeriggio di 4 luglio. L’obiettivo è preparare la partita in Europa League contro la vincente di Debrecen-Kukesi.