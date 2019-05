Il terzino di proprietà del Chelsea potrebbe non essere riscattato. A Londra, con il mercato bloccato…

Doveva essere la partita di Ola Aina, chiamato a sostituire un Ansaldi fondamentale per Mazzarri. Effettivamente lo è stata: ma in negativo. Un passaggio molle, poco convinto, manda in rete l’Empoli e dà inizio ad una partita tutta in salita per i granata. L’epilogo sarà disastroso, un 4-1 che sveglia il Toro dal sogno Europa.

Ola Aina vive una debacle che potrebbe costargli cara. Dopo un inizio di stagione convincente, ora vede il campo con il contagocce. Tra squalifiche, acciacchi e scelte tecniche nel 2019 è stato spesso subentrante e quasi mai titolare. Il Toro è chiamato a scegliere se esercitare il riscatto a 10 milioni dal Chelsea: altrimenti, ai blues (con il mercato bloccato) potrebbe tornare per vivere una stagione da spettatore.