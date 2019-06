Torino River Plate, la storico gemellaggio dell’eterna amistad

Torino River Plate gemellaggio: la storica amicizia tra le due squadre inizia dopo la tragedia di Superga. I dettagli

Il gemellaggio tra Torino e River Plate è una storia di eterna amicizia. Tutto iniziò dopo la tragedia del 4 maggio 1949: data che il calcio italiano (e non solo) ricorda per la scomparsa del Grande Torino. Nel periodo dopo-Superga, il River Plate si recò nel capoluogo piemontese per giocare un’amichevole contro un “Torino Simbolo” (una selezione di giocatori volontari del campionato italiano) e l’incasso venne devoluto alle famiglie vittime della tragedia.

Da quel giorno inizia l’eterna amistad tra River Plate e Torino che ancora adesso viene commemorata da entrambi i club. Nella stagione 2016/2017 la divisa da trasferta del Torino omaggiava quella storica degli argentini. In questa stagione, sarà il River a ricambiare il favore..