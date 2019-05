Torino-Sassuolo 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Torino-Sassuolo, 36ª giornata Serie A 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Lunch match allo stadio Olimpico Grande Torino per il match tra Torino e Sassuolo. Una sfida che ha tanto da dire per il Toro ma anche per i neroverdi: i granata lottano per l’Europa, i neroverdi invece vorrebbero chiudere il loro ottimo campionato al decimo posto, quindi nella zona sinistra della classifica. Mazzarri dovrà rinunciare allo squalificato Rincon e agli infortunati Djidji e Parigini. De Zerbi ha tutti gli elementi a disposizione ad eccezione dell’infortunato Magnani. Restate collegati per la diretta live su Torino-Sassuolo.

Torino-Sassuolo: tabellino

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meitè, Lukic, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Belotti. A disp: Ichazo, Rosati, Bremer, Singo, Damascan, Iago Falque, Millico, Zaza. All. Walter Mazzarri

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Duncan, Magnanelli, Bourabia; Sensi, Djuricic, Boga. A disp: Pegolo, Lemos, Marlon, Sernicola, Adjapong, Rogerio, Locatelli, Odgaard, Brignola, Di Francesco, Matri, Babacar. All. Roberto De Zerbi

ARBITRO: Giacomelli della sezione di Torino

Torino-Sassuolo: diretta live

Torino-Sassuolo: formazioni ufficiali

TORINO: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meitè, Lukic, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Belotti.

A disp: Ichazo, Rosati, Bremer, Singo, Damascan, Iago Falque, Millico, Zaza.

All. Walter Mazzarri

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Duncan, Magnanelli, Bourabia; Sensi, Djuricic, Boga.

A disp: Pegolo, Lemos, Marlon, Sernicola, Adjapong, Rogerio, Locatelli, Odgaard, Brignola, Di Francesco, Matri, Babacar.

All. Roberto De Zerbi

Torino-Sassuolo: probabili formazioni e pre-partita

Mazzarri dovrà rinunciare allo squalificato Rincon e agli infortunati Djidji e Parigini. Il tecnico granata dovrebbe optare per il 3-5-1-1 con Berenguer alle spalle di Belotti ma Zaza, grande ex del match, scalpita, e potrebbe soffiare il posto allo spagnolo. In mezzo al campo possibile chance per Baselli dal 1′ minuto. Ballottaggio sulla destra De Silvestri–Ola Aina con il primo favorito. In difesa torna Moretti dopo la squalifica. De Zerbi ha tutti gli elementi a disposizione ad eccezione dell’infortunato Magnani. Il tecnico neroverde dovrebbe puntare sul 3-4-1-2 con Sensi trequartista alle spalle di Boga e Berardi. In difesa Ferrari, Demiral e Peluso. Dubbi in mezzo: certo di una maglia da titolare capitan Magnanelli, al suo fianco sfida tra Bourabia e Duncan. Locatelli fuori dai giochi perché non è al 100%.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Lukic, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Ola Aina, Bremer, Singo, Damascan, Iago Falque, Millico, Zaza. Allenatore: Walter Mazzarri.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Sensi, Magnanelli, Duncan, Rogério; Boga, Berardi. A disposizione: Pegolo, Satalino, Adjapong, Lemos, Marlon, Sernicola, Bourabia, Djuricic, Locatelli, Babacar, Di Francesco, Matri. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Torino-Sassuolo: precedenti

Il Sassuolo ha giocato la sua prima storica partita in Serie A all’Olimpico Grande Torino, contro il Toro, perdendo per 2-0. Sono 11 in totale i precedenti tra i granata e i neroverdi: 4 vittorie del Toro, 5 pareggi e 2 successi neroverdi. In totale 17 i gol del Torino, 11 quelli del Sasol. Mai un pareggio nei 5 precedenti in terra piemontese: 3 vittorie granata e 2 successi neroverdi. Il Toro è imbattuto nelle ultime due sfide giocate in casa. All’andata la sfida è terminata con il punteggio di 1-1.

Torino-Sassuolo: arbitro

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Piero Giacomelli della sezione di Triste. I precedenti in Serie A non sorridono ai neroverdi, solo uno fa ben sperare: 8 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria, in un Sassuolo-Milan 2-0 del 2015/2016. Due precedenti quest’anno: Sassuolo-Milan 1-4, Roma-Sassuolo 3-1. Due precedenti in questa stagione con il Toro: sconfitta con la Roma e vittoria a Frosinone. In totale: 17 le sfide, 7 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.

Torino-Sassuolo Streaming: dove vederla in tv

Torino-Sassuolo sarà trasmessa a partire dalle ore 12.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.