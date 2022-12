Lukic-Praet? Il Torino dice ‘no grazie’: per il serbo interesse dall’Italia

Il Torino valuta la possibile cessione di Lukic anche per non arrivare a un Belotti bis, lo scambio con Praet non infiamma i cuori granata

Il Torino valuta la possibile cessione di Lukic anche per non arrivare a un Belotti bis, lo scambio con Praet non infiamma i cuori granata.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non ci sarebbe l’accordo economico sulle valutazioni dei due giocatori con il Leicester. Il serbo poi avrebbe interesse dall’Italia con Napoli e Roma da tempo sulle sue tracce.