Torino: Sirigu e il dato che lo colloca tra i più grandi

Salvatore Sirigu è reduce da un’annata super, che lo ha consacrato forse come il miglior portiere del campionato. Oltre all’ottima fase difensiva del Torino, non va sottovalutato l’apporto fondamentale del portiere sardo.

Best save success rate in Europe's top five leagues in 2019 (more than 10 apps):

🥇 G. Donnarumma — 81.9% (AC Milan)

🥈 J. Oblak — 81.2% (Atletico Madrid)

🥉 S. Sirigu — 79.2% (Torino)https://t.co/BwvcOJPEus pic.twitter.com/2WozgbA3MY

— WhoScored.com (@WhoScored) September 10, 2019