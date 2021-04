Torino, Sirigu potrebbe saltare Roma e Bologna: pronto Milinkovic Savic

Salvatore Sirigu non è ancora tornato negativo al Covid: il portiere potrebbe saltare le gare contro Roma e Bologna. Il sostituto

Salvatore Sirigu non è ancora tornato negativo al Covid. Il portiere del Torino, vitta del focolaio Covid in Nazionale, è out da quasi due settimane ormai e potrebbe saltare ancora due gare.

Tuttosport, infatti, rivela come Sirigu potrebbe essere assente sia per la gara contro la Roma che in quella contro il Bologna mercoledì. Al suo posto Milinkovic Savic in porta.