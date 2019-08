Torino, esposto allo stadio Filadelfia uno striscione contro il presidente Cairo: «Grazie per questo mercato stupefacente»

I tifosi del Torino non stanno gradendo il mercato praticamente nullo della squadra granata. Nel giorno dell’esordio in Serie A contro il Sassuolo i colpi messi a segno dal presidente Cairo non ci sono ancora, e per questo i supporter hanno fatto sentire la loro voce.

Allo stadio Filadelfia è stato esposto uno striscione contro il patron che recita: «Grazie Presidente per questo mercato stupefacente».