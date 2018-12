Torino, in Coppa Italia arriva il Sudtirol: un’occasione per tante seconde linee

Torino, in Coppa Italia arriva il Sudtirol: la grande occasione per tante seconde linee per impressionare mister Mazzarri

Toro, arriva il Sudtirol. Una preziosa occasione, per tante seconde linee, per convincere Mazzarri e cercare di strappare una casacca da titolare anche in campionato. Partendo, per ora, da quella in Coppa Italia. Il quarto turno mette di fronte ai granata una formazione di Serie C, motivo per il quale lo staff tecnico testerà alcuni elementi che finora hanno raccolto scarso minutaggio senza per questo trascurare le ambizioni nel tabellone.

Tra i pali, infatti, potrebbe scendere in campo Ichazo, mentre in difesa toccherà a Bremer e Moretti tornare a saggiare l’erba del Grande Torino. In mezzo al campo una chance potrebbe finalmente spettare a Lukic, davanti scalpita invece Edera. Per non far rimpiangere i cosiddetti “titolari”, per costruirsi una possibilità per scalare le gerarchie di WM.