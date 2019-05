Tra sottrazioni e addizioni, ecco a cosa servirà il tesoretto del Torino per il prossimo mercato: tutti i dettagli

Il Torino è riuscito a mettere da parte un bel gruzzoletto dai riscatti di Niang (15 milioni), Ljajic(6,5) e Avelar (2). In più si attende anche il possibile riscatto di Boye (6,5) dall’Aek Atene. Il tesoretto è quindi di 23,5 milioni (circa 30 se dovesse andare in porto la trattativa dell’argentino). Ma quanti ne avrà effettivamente Cairo a disposizione per questa sessione di mercato?

I granata riscatteranno Ola Aina (10), Ansaldi (2), Djidji (3,5) e Zaza (12) per una spesa complessiva di 27,5 milioni. Con un rapido calcolo di sottrazione, è chiaro che il Toro non potrà contare sul decantato gruzzoletto per il mercato estivo. Tuttavia, potrà confermare in blocco la rosa attuale senza problemi: esaudendo così il primo desiderio di Mazzarri.