Torreira resta un obiettivo di mercato per il centrocampo del Torino. Le prossime mosse del Ds Vagnati per l’ex Sampdoria

C’è sempre Lucas Torreira nei desideri del Torino per rinforzare il centrocampo di Marco Giampaolo nella sessione del calciomercato di gennaio.

Dopo l’assalto fallito in estate, il club granata sta studiando un nuovo piano per portare sotto la mole l’ex Sampdoria, che all’Atletico Madrid sta trovando poco spazio. Come riporta Tuttosport, il Ds Vagnati riaprirà contatti con l’entourage dell’uruguaiano per sondarne la disponibilità e solo dopo partiranno le trattative con Atletico ed Arsenal, con il club londinese proprietario del cartellino del giocatore.