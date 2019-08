Torino-Wolverhampton, Cairo: «Serata importante per confermarci. Sul mercato…»

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dal fischio d’inizio del match

MERCATO – «I colpi mediatici li ho fatti in passato, come Recoba al Torino nel 2008. Non penso più a colpi mediatici ma a cose utili e funzionali a noi. Potevamo prendere Ribery se ci fossimo impegnati, se avessimo voluto: non è il tipo di giocatore che cerchiamo. Vedremo se troveremo il giocatore che serve, in linea col tipo di squadra e di spogliatoio che abbiamo. Verdi? Non parlo di giocatori di altri».

IL MATCH – «E’ una partita importante per noi, è un viatico: il Wolverhampton è arrivato settimo, è un test importante, preparato bene ma i ragazzi sono determinati e ben preparati dal mister».