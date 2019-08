Il gioco offensivo del Torino si basa principalmente sui cross, con De Silvestri che è sempre pronto nell’aggredire il secondo palo. Analisi tattica

Il gol di De Silvestri in Torino-Wolverhampton fotografa una delle giocate tipiche del Torino. Cross di Ansaldi dalla sinistra, col quinto di destra (a volte Ola Aina, a volte De Silvestri) che va a staccare sul secondo palo.

Il Toro raramente passa dal centro, ha il grosso limite tattico di avere poche qualità tra le linee e in spazi interni. La quasi totalità della rifinitura si basa sui cross, con De Sivestri che in questo modo diviene uno dei principali attaccanti. Un esempio nella slide sopra, in cui il laterale destro è pronto ad attaccare il secondo palo.