Torino Wolverhampton: Neves è il leader tecnico degli inglesi

Questa sera si gioca Torino-Wolverhampton, i granata dovranno contenere Neves. Il portoghese è il trascinatore dei suoi

Il leader tecnico del Wolverhampton, avversario del Torino, è senza dubbio Ruben Neves. Il talento portoghese gioca davanti alla difesa ed è la principale fonte nel palleggio degli inglesi. In particolare, considerando che la squadra di Nuno Espirito Santo risale velocemente e utilizza i quinti molto alti, è fondamentale la capacità di cambiare campo con rapidità.

In questo Ruben Neves è fondamentale, in quanto ha grandissime capacità nel lancio lungo. Un esempio nella slide sopra, in cui imbecca il laterale sinistro (Castro) con un passaggio perfetto. Il Toro dovrà quindi coprire bene l’ampiezza in occasione dei suoi cambi di gioco.