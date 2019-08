Torino Wolvherampton: l’errore di Meite nel secondo gol

Meite ha pesanti responsabilità nel gol subito dal Torino contro il Wolverhampton. Mazzarri lo ha rimproverato nel post match

Adama Traoré ha fatto impazzire il lato sinistro del Torino, confezionando l’assist per il secondo gol di Jota. In quella situazione, nel post partita Mazzarri ha rimproverato Meité, dicendo che non è stato efficace in aiuto di Ansaldi, fermandosi a metà strada.

Lo si vede nella slide sopra: Traoré punta l’argentino. Meité si è defilato per supportare il compagno, tuttavia rimane fermo e non aiuta nel raddoppio. Sul cross dello spagnolo, Jota trova il raddoppio. Non c’è da stupirsi che Mazzarri si sia arrabbiato.