Torino, Zaza e Belotti danno il giusto slancio per l’Europa

Torino, Zaza e Belotti schiantano il Sassuolo. È la giusta iniezione di fiducia in vista della sfida al Wolverhampton di giovedì

Prima Zaza, poi Belotti (con l’aiuto dello stesso Zaza). I due bomber del Torino trascinano la squadra e regalano i primi tre punti contro un ostico Sassuolo, in una situazione ambientale non semplice. I granata venivano dalla sconfitta in Europa League, per cui rialzarsi è un’ottima prova di forza.

Gli uomini di Walter Mazzarri proveranno a calcare la scia di questo successo per presentarsi all’impegno europeo con la massima convinzione possibile. Il passaggio del turno col Wolverhampton rimane complicatissimo, ma il Toro ha la forza per provarci.