Torna l’Europa League. Fonseca: «Dzeko titolare? Possibile» – VIDEO

Paulo Fonseca parla del possibile impiego dal 1′ contro il Braga di Edin Dzeko: ecco le parole del tecnico della Roma – VIDEO

Paulo Fonseca ha parlato di Edin Dzeko e della possibile maglia da titolare contro il Braga in Europa League. Ecco la risposta alla domanda sull’impiego del bosniaco che potebbe partire dal 1′ in Europa League mentre in Serie A sembra ancora Borja Mayoral destinato a partire dal primo minuto.

DZEKO TITOLARE CON IL BRAGA – «Vediamo, è una possibilità. Sono sempre soddisfatto quando vinco».