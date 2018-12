Milan-Torino sarà un match difficile per i granata, che non riescono a trionfare a San Siro da tantissimo tempo

Si avvicina la sfida tra Milan e Torino, che si affronteranno nel posticipo della 15° giornata di Serie A. La sfida si preannuncia combattuta, ma Mazzarri chiede ai suoi ragazzi uno sforzo ulteriore. I granata hanno bisogno di punti, ma devono fare i conti con il fattore San Siro. Sì, perchè il Toro non riesce a strappare i tre punti a Milano contro i rossoneri da ben 33 anni. Servirà il miglior Belotti per riuscire ad impensierire un Milan acciaccato (complici i numerosi infortuni) ma comunque in corsa per un piazzamento in Champions League.