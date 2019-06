Toro, attesa per la sentenza Uefa sul Milan: Europa possibile? Gli scenari

Toro, attesa per la sentenza Uefa sulla situazione del Milan: con l’esclusione dei rossoneri, sarebbe possibile l’Europa per il Toro?

Ore di attesa in caso Toro. Va avanti, infatti, la trattativa tra il Milan e la Uefa per la situazione dei rossoneri. Riassumendo, la società di via Aldo Rossi chiederebbe l’esclusione dalla prossima Europa League, per raggiungere con più calma il pareggio di bilancio, previsto per giugno 2021.

Sicuramente la situazione più avvincente è quella del Torino: infatti i granata sperano nell’accordo tra il Milan e la Uefa per prendere parte all’Europa League. Eventualità tutta da verificare, però, perchè servirebbe un un parere positivo in tempi rapidi anche dal Tas, con le parti in causa (Milan e Uefa) che dovrebbero richiedere una procedura d’urgenza allo stesso Tas.

Qualora dovesse verificarsi questo scenario, la Roma sarebbe qualificata automaticamente in Europa League, senza dover passare dai preliminari. Preliminari che invece, nell’eventualità dell’accordo tra Milan e Uefa, dovrà sostenere il Torino, con la prima gara prevista per il 25 luglio.