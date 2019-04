Il Toro vince contro il Milan e si avvicina al quarto posto: contro la Juve nel Derby si deciderà una stagione

Il Torino vince la gara più importante dell’anno e forse anche degli ultimi anni a questa parte e vede la Champions. Il Toro, grazie ai gol di Belotti e Berenguer, stende il Milan in casa e aggancia i rossoneri in classifica. Attualmente la squadra di Mazzarri si trova a soli 2 punti dalla zona Champions occupata dalla Roma (quarto posto) ed è a pari punti di Milan e Atalanta (che deve però giocare domani sera contro l’Udinese).

Nelle ultime 4 partite di campionato, il Toro affronterà dapprima la Juventus e poi avrà Sassuolo, Empoli e Lazio. Tutto dunque si deciderà nel Derby di venerdì 3 maggio. La sfida clou del capoluogo torinese potrebbe diventare decisiva per l’Europa. Il Toro dovrà quindi cercare di portare via punti dall’Allianz Stadium con una Juve che ha già in mano l’ottavo Scudetto di fila. La squadra di Mazzarri dovrà cercare di onorare al meglio l’anniversario della Tragedia di Superga.