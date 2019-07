Toro, Belotti già al lavoro: di corsa verso il recupero – VIDEO

Andrea Belotti si è tagliato le vacanze e si è presentato regolarmente al Filadelfia per recuperare al meglio dall’infortunio

Un capitano non abbandona mai la propria nave soprattutto se, come in questa stagione, quella nave espatrierà dai mari italiani. Andrea Belotti si è presentato regolarmente al raduno del Toro al Filadelfia nonostante potesse godere di alcuni giorni in più di vacanza.

Il capitano granata vuole recuperare al meglio dall’infortunio patito in Nazionale e vuole farsi trovare pronto per l’impegnativa stagione che attende il Toro. Insieme a Belotti a recuperare per l’infortunio c’era anche Djidji.