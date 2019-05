Toro, Belotti vede granata e sogna l’azzurro: le parole di Mancini sul “Gallo”

Toro, Belotti segna a raffica in granata e torna a sognare la maglia azzurra: le parole di Mancini sul “Gallo”

La lunga volata europea del Toro, sogno svanito con la sconfitta di domenica ad Empoli, è passata anche e soprattutto per i piedi di Andrea Belotti. Il “Gallo“, infatti, nel girone di ritorno del campionato ha alzato in maniera notevole il proprio rendimento, accompagnando al solito spirito generoso in campo anche un importante fatturato in zona gol. Come confermano le 8 marcature nelle ultime 11 uscite dei granata.

Anche in virtù di questi numeri, insomma, il capitano del Toro è tornato a far più che un pensierino alla Nazionale. Supportato, in questo senso, dalle parole rilasciate dal ct Mancini. «In questa seconda parte della stagione, Belotti sta facendo molto meglio: è un segnale molto positivo – ha spiegato a margine della premiazione per la Hall Of Fame -. Per me è importante poter scegliere tra tanti bravi giocatori».