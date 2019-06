Toro, Belotti no limits: «Vogliamo alzare l’asticella, ripartiremo ancora più forti»

Andrea Belotti carica il popolo granata in vista della prossima stagione: «Cairo fa bene a confermare questo gruppo in blocco»

Un finale di stagione sempre in crescendo per Andrea Belotti che dopo aver sfiorato l’accesso all’Europa League con il Toro ha disputato due ottime partite anche con la Nazionale, contro Grecia e Bosnia. Al termine della partita il capitano granata ha fissato gli obiettivi per la prossima stagione.

«La strada è quella giusta. Mi immagino un Torino con l’ambizione di entrare tra le prime della Serie A. L’obiettivo sarà migliorare quello che si è fatto quest’anno, in cui comunque abbiamo vinto almeno una volta con quasi tutte le squadre che hanno concluso il campionato davanti a noi. Ora dobbiamo alzare ancora l’asticella per essere competitivi con il gruppo delle primissime squadre».