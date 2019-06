Toro Berretti Campione d’Italia! Battuta l’Inter in finale

Il Toro Berretti allenato da Max Capriolo si laurea Campione d’Italia per l’undicesima volta nella sua storia: Inter al tappeto

Il Toro Berretti è Campione d’Italia per l’undicesima volta nella sua storia. Battuta, con merito, l’Inter per 2-0 nella finale per le società di Serie A e Serie B. Ottima partita da parte dei ragazzi di Max Capriolo che hanno messo la ciliegina su una torta spettacolare.

In campionato, infatti, i granata avevano vinto 22 gare su 24. Secondo titolo giovanile in bacheca per il Toro dopo la Supercoppa Primavera, senza dimenticare la Primavera di Coppitelli che è ancora in corsa per lo scudetto.