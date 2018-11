Il Toro cade in casa col Parma: la Maratona inferocita! – FOTO

I crociati vincono 2-1 ed espugnano lo Stadio Grande Torino: la Curva non perdona i giocatori e li fischia – FOTO

Sconfitta brutta e inaspettata del Torino di fronte al proprio pubblico, che viene piegato dal Parma con un 2-1. I crociati hanno espugnato lo Stadio Grande Torino con i gol degli attaccanti Gervinho ed Inglese. Il club emiliano ora ha raggiunto i granata in classifica: entrambi hanno 17 punti. Partita da dimenticare per la squadra di Mazzarri, troppo fragile e disattenta in fase difensiva, che però veniva da due ottimi risultati contro Fiorentina e Sampdoria, e che non perdeva in casa dal 23 settembre, nel match contro il Napoli di Ancelotti.

La curva Maratona però non ha digerito la pessima prestazione del Torino. Quando a fine partita i giocatori sono andati a salutare la curva, questa ha risposto con dei sonori fischi di disappunto. Il clima è teso, e ora la panchina di Mazzarri può davvero iniziare a vacillare. Ecco la foto del momento clou del confronto tra giocatori e tifosi granata nel post-partita.