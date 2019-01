Toro, in vista del match contro la Fiorentina in Coppa Italia anche il presidente dei granata Cairo assiste agli allenamenti al Filadelfia

Il Toro continua a lavorare per la sfida di domenica prossima contro la Fiorentina che deciderà i quarti di finale di Coppa Italia. Uno degli obbiettivi stagionali della squadra di Mazzarri è sicuramente quello di fare bene in Coppa Italia quindi la prossima è una partita che i granata non devono e non vogliono sbagliare. Oggi pomeriggio durante l’allenamento in preparazione al match contro i viola anche il presidente del Torino Urbano Cairo e giunto al Filadelfia a far visita alla squadra e incoraggiare i giocatori in vista dell’impegno in Coppa Italia.