Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è tornato a parlare del mancato approdo in Europa e del futuro di Petrachi

Nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, il presidente del Torino, Urbano Cairo, è tornato a parlare dell’annata dei granata, del mancato approdo in Europa, ma anche del futuro di Petrachi.

Ecco le sue parole del post conferenza dell’addio di Moretti: «In passato bastavano i 60 punti che abbiamo fatto per andare in Europa League, quindi il rammarico c’è. Futuro Petrachi? Non posso sapere cosa farà Petrachi nei prossimi giorni, mi sono già espresso al riguardo comunque».