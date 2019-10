Toro, Cairo: «Campionato non scontato. I tifosi fanno bene a farsi sentire»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai giornalisti al termine del match pareggiato dai granata contro il Cagliari

Al termine del match pareggiato dal Toro contro il Cagliari, Urbano Cairo ha parlato ai giornalisti presenti. Queste le parole del numero uno granata.

PARTITA – «Era una partita in cui sicuramente i giocatori sentivano l’impegno e l’importanza. Il Cagliari stava molto bene, ha avuto un cammino positivo nel campionato. Siamo partiti bene, poi abbiamo preso gol e quello sicuramente ha scombinato tutto. Però la squadra ha retto bene, Ha fatto gol, ha avuto occasioni. Io mi tengo le cose positive»

CAMPIONATO – «Il secondo me siamo in una fase in cui stiamo un po’ pagando la partenza anticipato e questo può creare delle difficoltà. Se stiamo compatti con la squadra e con il mister si può recuperare benissimo. Meglio vincerla. Alla fine mi diceva Zaza che c’era un fallo su di lui e non era fuorigioco. Il punto non è questo, ma abbiamo fatto una partita dove abbiamo cercato di vincerla. Giocata a viso aperto. Credo sia un passo avanti interessante»

TIFOSI – «Ci sta qualche fischio, la gente compra il biglietto e fa quello che ritiene più giusto. La squadra la può ritenere meno bella ma noi dobbiamo superare queste cose e giocare indipendentemente da questo»

MAZZARRI – «I giocatori sono totalmente vicino a Mazzarri al 100%. Molto compatti e molto uniti e si è visto in campo. Io sono fiducioso, dobbiamo compattarci e recuperare fisicamente. Abbiamo giocato molto a luglio e agosto. Lo scorso anno l’Atalanta ne ha perse quattro di fila all’inizio, quindi si può recuperare»