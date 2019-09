Toro, Cairo: «Col Napoli operazione per Verdi nonostante… Maksimovic»

Toro, Cairo alla presentazione di Verdi: «Col Napoli conclusa l’operazione nonostante… il ricordo di Maksimovic»

Il presidente Cairo è intervenuto nel corso della presentazione di Verdi, ultimo colpo di mercato messo a segno dal Toro. «Parlare di ciliegina sulla torta è riduttivo. Lo conosco dal 2011 quando era stato qua, è sempre stato un mio pallino. Era l’obiettivo che avevamo da inizio mercato, con Mazzarri se n’era parlato già da aprile. Si era detto che per noi sarebbe stato un giocatore importante per il suo gioco: si muove tra le linee, non si sa se usa il sinistro o il destro».

Poi un retroscena sulla trattativa con il Napoli. «Abbiamo cercato di accelerare, ma è stato complicato. Col Napoli arieggiava ancora l’operazione fatta nel 2016 con Maksimovic, questo non ha giocato a favore: però poi abbiamo chiarito tutto».