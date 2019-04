Toro, il presidente è entusiasta della squadra e vede i granata proiettati in Europa: incanta il momento di Belotti

Urbano Cairo è felicissimo per il momento d’oro del Torino. Il presidente dei granata ha rivisto nella squadra di Mazzarri le qualità storiche della squadra: «Ho visto un ritmo, un’aggressività e una voglia che mi hanno ricordato la vittoria con l’Atalanta. Vincere giocando un calcio così bello è un grande risultato che mi ha fatto piacere».

A far brillare gli occhi di Cairo è soprattutto il Gallo Belotti: «Il Gallo è strepitoso, ha una condizione irresistibile, uno strapotere fisico incredibile, va al doppio della velocità dei difensori».

Cairo non nasconde una certa ambizione europea, ma anche se la classifica è corta, ci sono molte squadre prima del Toro: «La classifica ci infonde coraggio come il fatto che alcune delle squadre che ci sono davanti stiano facendo pochi punti, ma dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Abbiamo otto partite e saranno importantissime: dobbiamo pensare partita per partita, poi alla fine faremo i conti».