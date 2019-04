Toro, Cairo promette battaglia per spostare il derby del prossimo 4 maggio: «Lega Calcio, così non va bene»

La questione 4 maggio, giorno dell’anniversario della tragedia di Superga, è tutt’altro che superata. Perché la Lega Calcio da una parte apre al cambio di data del prossimo derby Juventus-Torino e dall’altra però nicchia. Ci pensa così Urbano Cairo in persona a tenere vivo l’argomento, invocando un’altra data per la sfida dell’Allianz Stadium a maggior ragione nell’anno dei settant’anni da quella maledetta giornata del 1949.

«Per ora sulla data del derby non ci sono novità – l’aggiornamento da parte del presidente granata -. Io mi sono già mosso con la Lega Calcio a tutti livelli, perché secondo me quella data non va bene. Però poi dipenderà molto dall’evoluzione in Champions League…». Motivo in più per guardare i “cugini” della Juventus impegnati questa sera contro l’Ajax in Europa con un occhio interessato: se i bianconeri dovessero venire eliminati ai quarti di finale…