Toro, con il Lecce Mazzarri si affiderà di nuovo a Belotti e Zaza

Lunedì sera toccherà nuovamente a Belotti e Zaza a guidare il Toro nel posticipo con il Lecce, con Verdi pronto a subentrare nella ripresa

Andrea Belotti e Simone Zaza sono stati i trascinatori del Toro in questo inizio di stagione, con 11 gol complessivi tra Europa League e campionato. Squadra che vince non si cambia, e per questo Walter Mazzarri punterà ancora sui novelli gemelli del gol granata lunedì contro il Lecce. I due attaccanti hanno firmato con un gol a testa la vittoria nel primo turno casalingo con il Sassuolo, e contro i salentini andranno a caccia del bis. L’infortunio al ginocchio della punta lucana ha impedito alla coppia di scendere in campo a Parma, ma dopo un turno di stop forzato sono pronti a tornare a far emozionare la curva Maratona.

La straordinaria condizione di Zaza e Belotti consente a Mazzarri di inserire con tutta calma negli schemi granata Simone Verdi. Il trequartista pavese, colpo dell’ultimo giorno di mercato, lunedì andrà in panchina, pronto a subentrare a partita in corso. Discorso simile per Iago Falque, che potrebbe addirittura non essere convocato. Dopo il lungo infortunio il galiziano potrebbe essere addirittura dirottato in Primavera, o al massimo accomodarsi in panchina. L’unica altra punta con qualche possibilità di scendere in campo è Alex Berenguer, che si gioca una maglia con Meité, al momento in netto vantaggio per un posto da titolare.