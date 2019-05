Toro, il dopo Moretti è già realtà: i due rinforzi per la prossima difesa granata

Toro, Moretti si ritira ma i suoi successori già scalpitano: ecco i due rinforzi per la difesa granata del prossimo anno

Se la domenica ha riservato in casa Toro le forti emozioni per l’addio al calcio di Emiliano Moretti, il lunedì è già tempo di programmare il futuro. Anche e soprattutto in difesa, dove l’esperto centrale – destinato ora ad un ruolo dirigenziale – ha lasciato un vuoto che andrà colmato.

E non per forza con grandi investimenti di mercato. Perché il parco dei difensori di proprietà dei granata è ampio e alcuni profili quest’anno in prestito sono destinati a tornare. A partire da Lyanco, reduce da una positiva esperienza al Bologna, come già anticipato in conferenza stampa da Mazzarri. Ma sono alte le chance di rientro alla base anche per Bonifazi, dopo l’annata trascorsa con la Spal.