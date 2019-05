L’ex della partita, entrato al posto di Krunic , castiga il Toro. Match in salita per i granata

Afriyie Acquah castiga il Toro dopo un erroraccio in fase d’impostazione di Ola Aina. Il ghanese riesce a superarare Sirigu con un tiro ben piazzato. Acquah ha vestito la maglia del Toro per due stagioni (2015/16 e 2016/17) dopo essere stato anche molto vicino al trasferimento in Premier League la scorsa stagione.

Il centrocampista classe 92 si è accasato ad Empoli e in questa stagione ha collezionato 26 presenze. Questo è il suo secondo centro stagionale. La partita del Toro è ora tutta in salita, sotto di una rete al Castellani. L’Empoli (38 punti) è momentaneamente salvo, avendo superato il Genoa rimasto a quota 37.