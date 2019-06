Toro in Europa League, c’è un problema: colloqui tra Figc e Uefa

Toro in Europa League, adesso c’è un nuovo problema: colloqui tra Figc e Uefa per risolvere la questione stadio

C’è un grosso punto interrogativo ad aleggiare sull’esordio in Europa League del Torino. E, da ieri, non riguarda più la lunga attesa per una sentenza da parte del Tas di Losanna, che si è espresso escludendo il Milan dalle coppe. Bensì la struttura deputata ad ospitare il secondo turno preliminare contro gli ungheresi del Debrecen piuttosto che gli albanesi del Kukesi.

La squadra di Mazzarri dovrebbe disputare in casa la gara d’andata, prevista per il 25 luglio, ed in trasferta quella di ritorno, in calendario 1° agosto. Ma la città di Torino, proprietaria dello stadio, ha già segnalato alla Figc la difficoltà ad ospitare i primi 90′ della doppia sfida, a causa della vicinanza di altri eventi (come il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci in programma il 17 nella medesima sede) e della prevista rizollatura del terreno. La Federazione, di conseguenza, chiederà ora con ogni probabilità l’inversione delle date alla Uefa.