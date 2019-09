Toro, finalmente si rivede Iago: domani in campo con la Primavera

Toro, finalmente si rivede Iago dopo l’infortunio con il Debrecen: domani sarà in campo con la Primavera di Sesia

Toh, chi si rivede. Iago Falque è tornato a disposizione dopo l’infortunio alla caviglia patito nell’esordio stagionale contro il Debrecen e scalpita per rientrare nelle rotazioni di Mazzarri.

Intanto, per, il fantasista spagnolo affronterà una tappa intermedia sulla via del pieno recupero. Domani, infatti, sarà in campo con la Primavera di Sesia, che sarà impegnata in trasferta a Napoli.