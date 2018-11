Walter Mazzarri sarà presente all’Olimpico per guidare il Toro contro il Genoa di Juric. Tutti i dubbi di formazione e le possibili soluzioni

Dopo una settimana di paura e apprensione, Walter Mazzarri sarà regolarmente in campo per Torino-Genoa. Sembra che il peggio sia passato per il tecnico toscano, pronto a riprendere le redini della squadra granata nella corsa ad un posto in Europa.

Dopo lo stop casalingo contro il Parma e il pareggio a reti bianche in Sardegna contro il Cagliari, Mazzarri dovrà cercare di ridare lustro a Belotti e compagni per tornare sui livelli del grande successo in casa Samp del 4 novembre, data dell’ultima vittoria in Serie A. E domenica il Toroospiterà all’Olimpico l’altra ligure, il Genoa.

Qualche dubbio di formazione per Mazzarri, che può contare sull’intera rosa per tentare di insidiare gli uomini di Juric. L’ipotesi di modulo principale vede i granata scendere in campo con il 3-4-2-1, con Baselli e Iago Falque alle spalle del “Gallo” unica punta. Ma Mazzarri starebbe anche lavorando per proporre in futuro una soluzione che includa nell’undici titolare anche il grande acquisto dell’estate, Simone Zaza.