Toro, al Filadelfia clima sereno dopo la lite Sirigu-Rincon e una grigliata tutti insieme… dal sapore d’Europa

Si è concluso con una bella mangiata tutti insieme, a bordo del terreno d’allenamento al Filadelfia, il polverone mediatico sollevato dal video che ha “pizzicato” Sirigu e Rincon nel bel mezzo di un acceso diverbio. Così, in casa granata, si è provveduto a lasciarsi alle spalle lo spiacevole episodio, che – forse un po’ paradossalmente – ha comunque dimostrato che l’asticella della carica agonistica è ai massimi storici.

Dalla grigliata andata in scena ieri al Filadelfia, allora, riparte la volata per l’Europa della squadra di Mazzarri. Chiamata a raccogliere bottino pieno nelle prossime sfide con Sassuolo ed Empoli, per arrivare nelle migliori condizioni possibili all’ultimo turno contro la diretta rivale Lazio. Confidando, nel frattempo, che sia magari l’Atalanta a sollevare al cielo la Coppa Italia: in quel caso, anche il settimo posto potrebbe valere oro.