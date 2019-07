Toro, la prossima sarà la settimana del Robaldo: al via i lavori nel nuovissimo polo dedicato alle giovanili granata

Robaldo, pronti via. Il nuovo polo che Toro vuole costruire per destinare all’attività del proprio vivaio è pronto a vedere la luce. Lunedì arriverà infatti il via libera ai lavori, che scatteranno dalla giornata successiva.

Il club granata, con in investimento da circa 4 milioni di euro, donerà nuova vita ad un’area abbandonata di 51mila metri quadri nella zona Sud della città. Una vera e propria cittadella granata, nei pressi del Grande Torino e del Filadelfia.