Toro, Mazzarri: «Ci saranno alcuni cambi di formazione. Sassuolo squadra ostica»

Alla vigilia del debutto in campionato del Toro, Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Toro Channel delle condizioni della sua squadra

Ai microfoni di Toro Channel Walter Mazzarri ha parlato alla vigilia della sfida dei granata contro il Sassuolo. Le parole del tecnico che preannuncia alcuni cambi di formazione per la prima partita in campionato.

SASSUOLO – «Ho chiesto subito ai ragazzi di resettare la gara fatta qualche giorno fa e pensare al Sassuolo, sono molto agguerriti ed hanno fatto molto sul mercato. Molti sono quelli che hanno dato fastidio ad Empoli, come Traore e Caputo. Il Sassuolo fa un calcio che ti mette in difficoltà, ci prenderemo la rivincita sull’ultima sconfitta, vogliamo fare bene a prescindere dalla gara di coppa, poi da lunedì pensiamo alla gara in Inghilterra».

FORMAZIONE – «Devo verificare le condizioni di chi è arrivato per ultimo, sono giocatori importanti e devo fare delle valutazioni, è possibile che ci saranno dei cambiamenti»