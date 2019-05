Toro, Mazzarri: «Moretti mi ha chiesto di stare fuori domani»

L’allenatore del Toro, Walter Mazzarri, ha presentato la sfida contro la Lazio di domani: ultima gara della stagione

Nella conferenza stampa della vigilia di Toro–Lazio, ha preso parola Walter Mazzarri per commentare l’ultima gara di campionato contro i biancocelesti. Ecco le sue parole sulla stagione dei granata e sulla partita di domani: «Non mi è piaciuto come abbiamo perso a Empoli dopo il girone di ritorno fatto. Voglio che i miei giocatori quando perdono ci stiano male. E’ stata la più brutta sconfitta di quest’anno e ci siamo rimasti male».

«Moretti? Mi ha chiesto di stare fuori domani, viste le sue grandissime emozioni non se la sente di scendere in campo. Se la partita lo consente, lo farò entrare a pochi minuti dalla fine».